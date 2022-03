(WIVB) — Lent officially began this week, and for many, this means Fish Fry Fridays. Numerous local restaurants and churches will be offering the classic meal, some once or twice a week, and some every day.

Here is our list of places where you can get a fish fry during Lent:

Buffalo

Blackthorn Restaurant and Pub: 2134 Seneca St., (716) 825-9327 (Every Friday)

Brennan’s Bowery Bar: 4401 Transit Rd., (716) 633-9630 (Every day)

Curry’s Restaurant And Pub: 864 Kenmore Ave., (716) 447-0502 (Every day)

Danny’s Restaurant: 3715 Genesee St., (716) 634-1780 (Beer battered fish on Friday’s)

Hamlin House: 432 Franklin St., (716) 885-8084 (every Friday)

Otto’s Restaurant: 3972 Union Rd., (Every day)

Polish Villa (food truck): (716) 683-9460 (Every Friday)

Sidelines Sports Bar and Grill: 189 Delaware Ave., (716) 240-9392 (Every day)

Strikers: 50 Michael Rd., (716) 674-1104 (Fridays)

The Swannie House: 170 Ohio St., (716) 847-2898 (Every Wednesday and Friday during Lent)

The Wellington Pub: 1541 Hertel Ave., (716) 833-9899 (Every Wednesday and Friday)

Wiechec’s Lounge: 1748 Clinton St., (716) 823-2828 (Every day they’re open)

Outside of Buffalo

A&C Meat Company: 6472 Southwestern Blvd., Lake View, (716) 980-3018 (Tuesday – Friday)

Alabama Hotel: 1353 Lewiston Rd., Basom, (585) 948-9994 (Thursday – Saturday)

Butera’s Craft Beer & Craft Pizza: 32 Main St., Hamburg, (716) 648-5017 (Every Friday)

The Byrd House: 4190 North Buffalo Rd., Orchard Park, (716) 662-3909 (Every day)

Davidson’s Family Restaurant: 398 E. Fairmount Ave., Lakewood, (716) 763-9135 (Every day they’re open)

Dome Stadium: 200 Main St., in Tonawanda, (716) 694-6317 (Fridays from 4-9 while supplies last)

Edge of Town Restaurant & Lounge: 2310 Genesee St., Cheektowaga, (Every day)

French Pub: 1250 French Rd., Depew, (716) 668-8080 (Friday 11:30am to 8 pm)

Gadowski’s: 1445 Falls St., Niagara Falls, (716) 282-7246 (Every Wednesday, Thursday, Friday)

Gratwick Hose Volunteer Fire Company: 110 Ward Rd., North Tonawanda, (716) 693-4822 (Every Friday)

Hamburg United Methodist Church, 116 Union Rd., Hamburg, (Every Friday 4:30 to 7)

Hayes Seafood House: 8900 Main St., in Clarence, (716) 632-1772 (Tuesday – Saturday)

Hoak’s Restaurant: 4100 Lake Shore Rd., Hamburg, (716) 627-4570 (Every day)

Hoover’s Restaurant: 6045 Ward Rd., Sanborn, (716) 731-3830 (Friday Nights)

The Grill at the Dome: 175 Brompton Rd., Tonawanda, (Every Friday)

Hat Trix: 4923 Southwestern Blvd., Hamburg, (Every Friday)

Jades Bar Restaurant: 4495 Broadway St., Depew, (716) 683-5054 (Wednesday – Saturday)

J.P. Fitzgerald’s: 4236 Clark St., Hamburg, (716) 649-4025 (Every Friday)

Major Tom’s Drop Zone: 5842 Camp Rd., Hamburg, NY 14075 Phone Number: (716) 649-6100 (Every Friday)

Mandy’s Café: 3796 Clinton St., West Seneca, (Every Friday)

McPartlan’s Corner: 669 Wehrle Dr., Cheektowaga, (716) 632-9896 (Every day)

Miss Batavia Diner: 566 East Main St., Batavia, (585) 343-9786 (Every day)

Mooney’s Sports Bar & Grill: 1531 Military Rd., Kenmore (716) 877-1800 (Every day)

Native Pride Diner: 11359 Southwestern Blvd., Irving, (Every Friday)

Nellie’s Restaurant: 572 Main St., Arcade, (585) 492-5531 (Thursday and Friday)

O’Neill’s Stadium Inn: 3864 Abbott Rd., Orchard Park, NY 14127 Phone number: (716) 646-4674 (Every Friday)

Pane’s Restaurant: 984 Payne Ave., North Tonawanda, (716) 692-7076 (Every day)

Pappaceno’s Pizza: 4151 North Buffalo Rd., Orchard Park, (716) 662-0700 (Every Friday)

Pendleton Center United Methodist Church: 6864 Campbell Blvd., North Tonawanda, (716) 625-8306 (Every Friday, 4-7 p.m.)

Potts: 41 South Rossler Ave., Cheektowaga, (716) 826-6575 (Every Friday)

Ray’s Tavern: 1694 Lake Rd., Youngstown, (716) 745-3657 (Every Friday)

Schunk’s West Hill Grill: 4274 Keller Rd., Eden, (716) 992-4432 (Every Friday 11:30am to 10:00pm)

Squire’s Tap Room: 127 Niagara St., Tonawanda, (716) 692-2093 (Wednesday – Saturday)

St. Leo the Great Roman Catholic Church: 885 Sweet Home Rd., Amherst, (716) 835-8905 (Every Friday 4pm-7pm)

Tim & Bonnie’s Pizza: 385 Cascade Ln., Springville, (716) 592-9900 (Every day) 8 Bristol Ln., Ellicottville, (716) 699-9021 (Every day)

Tony Rome’s: 711 East Main St., East Aurora, (716) 652-4221 (Wednesday – Saturday)