BUFFALO, N.Y. (WIVB) – School board elections and budget votes were held Tuesday in Western New York. Results will be listed on this page as they come in.

To view our complete budget results, click or tap here.

Names in bold signify winners.

Erie County

Depew

Amy Doody (239 votes)

(239 votes) Nicholas LaMarca (209 votes)

(209 votes) Budget passes, 200-89

Gowanda

Zachary Nobles

Mark Nephew

Budget passes

Hamburg

Thomas Flynn (937 votes)

(937 votes) Cameron Hall (905 votes)

(905 votes) Budget passes, 799-280

Holland

Andrew Stang (280 votes)

(280 votes) Paula Leech (236 votes)

(236 votes) Michele Weaver (230 votes)

Prop 1 passes, 295-137

295-137 Prop 2 passes, 323-110

Tonawanda

Kristin Schmutzler (408 votes)

(408 votes) Linsey Neal (360 votes)

(360 votes) Jeff Thorp (358 votes)

(358 votes) Budget passes, 368-153

368-153 Prop 2 passes, 416-112

Niagara County

Lew-Port

Jack Waugaman III (554 votes)

(554 votes) Joseph Palermo (531 votes)

(531 votes) Danielle Mullen (526 votes)

(526 votes) Budget passes, 519-176

Newfane

Santo Tomasine (339 votes)

(339 votes) Melinda Bower (280 votes)

(280 votes) Cameron Seib (267 votes)

(267 votes) Emma Oudette (251 votes)

Budget passes , 406-207

, 406-207 Prop 1 passes, 406-207

406-207 Prop 2 passes, 423-187

North Tonawanda

Matthew Kennedy (450 votes)

(450 votes) Peter Chenier Jr. (430 votes)

(430 votes) Budget passed, 410-107

Starpoint

Shawn Riester (932 votes)

(932 votes) Jeffrey Duncan (929 votes)

(929 votes) Kelley Shawn (856 votes)

(856 votes) Brian LaPlante (460 votes)

Jennifer Argentieri (449 votes)

Christen Haseley (441 votes)

Lisa Kankolenski (296 votes)

Budget passes, 1,032-432

Wilson

Timothy Kropp (272 votes)

(272 votes) Nathan Wass (254 votes)

(254 votes) R.J. Seager (247 votes)

(247 votes) Budget passes, 233-88

Allegany County

Andover

Jessica Hutchinson (69 votes)

(69 votes) Patrick Howland Jr . (64 votes)

. (64 votes) Budget passes , 110-35

, 110-35 Prop 2 passes , 111-34

, 111-34 Prop 3 passes , 118-27

, 118-27 Prop 4 passes, 124-21

Belfast

Jonathan Barney (82 votes)

(82 votes) Dave Stevick (82 votes)

(82 votes) Budget passes, 67-23

Canaseraga

Nicole McIntosh (42 votes)

(42 votes) Budget passes , 38-11

, 38-11 Library proposition passes, 35-13

Cuba-Rushford

David Crowley (153 votes)

(153 votes) Ashley Hunt (96 votes)

Budget passes , 213-44

, 213-44 Prop 2 passes , 222-34

, 222-34 Prop 3 passes , 174-81

, 174-81 Prop 4 passes , 201-54

, 201-54 Prop 5 passes , 215-73

, 215-73 Prop 6 passes, 222-35

Friendship

Budget passes, 58-17

58-17 Prop 2 passes , 55-19

, 55-19 Prop 3 passes, 63-12

Scio

Melanie Ryan (72 votes)

(72 votes) Adam Wiech (66 votes)

(66 votes) Robert Thompson (66 votes)

(66 votes) Budget passes, 64-18

Cattaraugus County

Allegany-Limestone

Matthew Kahm (127 votes)

(127 votes) Michele Spring (139 votes)

(139 votes) Budget prop 1 passes , 143-18

, 143-18 Budget prop 2 passes, 135-26

Cattaraugus-Little Valley

Budget passes , 148-48

, 148-48 Prop 2 passes, 157-39

157-39 Prop 3 passes , 176-23

, 176-23 Prop 4 passes, 138-60

Ellicottville

Jenna O’Connell (171 votes)

(171 votes) Debra Golley (158 votes)

(158 votes) William Murphy (83 votes)

Budget passes, 190-31

190-31 Prop 2 passes , 199-20

, 199-20 Prop 3 passes, 181-39

Franklinville

Mark Slavinski (133 votes)

(133 votes) Prop 1 passes , 88-60

, 88-60 Prop 2 passes, 85-60

Hinsdale

Jennifer Howell (63 votes)

(63 votes) Bus prop passes , 49-23

, 49-23 Budget passes, 50-22

Portville

Thomas Rowe

Ronald Lott Jr.

Budget passes, 175-29

175-29 Bus proposition passes, 171-33

171-33 Capital reserve proposition passes, 173-30

Randolph

Louise Boutwell (142 votes)

(142 votes) David A. Adams (136 votes)

(136 votes) Budget passes, 157-16

Chautauqua County

Bemus Point

Elizabeth Healey (286 votes)

(286 votes) Vincent Horrigan (266 votes)

(266 votes) Jason Yohe (140 votes)

(140 votes) Budget passes, 301-89

Clymer

Rachel Kinal

Budget passes, 139-60

Falconer

Mark Wilcox (102 votes)

(102 votes) Heather Cardot (90 votes)

(90 votes) Budget passes , 104-13

, 104-13 Capital improvement project passes, 103-14

Panama

Robert Delahoy (122 votes)

(122 votes) Gregory Hudson (122 votes)

(122 votes) Budget passed, 122-17

Sherman

Teresa Guzman (229 votes)

(229 votes) Prop 1 passes , 143-84

, 143-84 Prop 2 passes, 157-71

157-71 Prop 3 passes, 129-99

Southwestern

Kurt Gustafson (234 votes)

(234 votes) Richard Hartmann (216 votes)

(216 votes) Troy Durnel l (205 votes)

l (205 votes) Budget passes , 199-66

, 199-66 Prop 2 passes, 212-54

Genesee County

Elba

Dean Norton (111 votes)

(111 votes) Prop 1 passes , 110-11

, 110-11 Prop 2 passes, 114-6

114-6 Prop 3 passes, 111-9

Oakfield

Jackie Yunker-Davis (450 votes)

(450 votes) Pete Zeliff (353 votes)

(353 votes) Natalie Emerson (351 votes)

(351 votes) Budget passes, 432-96

432-96 Prop 2 passes, 442-89

Pavilion

Chris Jeffres (115 votes)

(115 votes) Roxanne Holthaus (61 votes)

Lana Flint (34 votes)

Orleans County

Albion

Porsche Taylor

Prop 1 passes , 244-66

, 244-66 Prop 2 passes, 259-48

259-48 Prop 3 passes, 239-69

239-69 Prop 4 passes, 255-51

Lyndonville