BUFFALO, N.Y. (WIVB) — More than 90 high school baseball players will take the field Wednesday at Frontier for the fourth annual Chuck Senn Sr. All-Star Game honoring the longtime Cattaraugus-Little Valley coach.

The NYSPHSAA champion Depew Wildcats will be honored before the fourth annual game presented by Western New York Athletics. Finalists for the Colpoys-Barrows Cup recognizing the area’s top player will be announced. There also will be a basket raffle and silent auction to benefit 12-year-old Colt Matz.

Game rosters are listed below. First pitch is at 5 p.m.

Andrew Romesser, Akron Jayden Serotte, Amherst Jon Black, Bishop Timon Kadin Ehmke, Brocton Justin Ball, Canisius Steven Zipp, Canisius Triton Travale, Canisius Braden Lebaron, Cassadaga Valley Nathaniel Gilbert, City Honors Xavier Mann, City Honors Brady Culhane, Clarence *Grayson White, Clarence Zack Phillips, Cleveland Hill Austin White, CSP Gabe Roth, CSP Trent Burchanowski, CSP Eric Woodley, Depew Josh Toolen, Depew Tyler Karnyski, Depew Brady Corbett, Dunkirk Tyler Karin, Dunkirk Alex Rumfola, East Aurora Dylan Austin, East Aurora Connor Baker, Eden Noah Panek, Eden Matt Cash, Fredonia Micah Davis, Fredonia Draven DeJesus, Frewsburg *Payton Dustin, Frewsburg Alex Pachucinski, Gowanda Cole Herman, Gowanda John Ondus, Gowanda Tyler Smith, Gowanda Jackson Frey, Grand Island Riley Masterman, Grand Island David Conklin, Hamburg James Simoncelli, Hamburg Nolan Smith, Hamburg Braden Axelson, Iroquois Evan Kohr, Iroquois Brandon Lobb, Jamestown Patrick Molnar, Kenmore East Charlie Anzalone, Kenmore West Nolan Mitchell, Kenmore West Aiden Styles, Lake Shore Calvin Kaminski, Lancaster Ethan Bak, Lancaster Jack Harrington, Lancaster Tyler Reese, Lancaster Vinny Carlo, Lewiston-Porter Jarred Barry, Lockport Dalton Harper, Maryvale Hunter Murphy, Maryvale Josh Magda, Maryvale *Aidan Paul, Medina Connor Burkestone, Niagara Falls Domenic Hickok, Niagara Falls Jude Lowry, Niagara Falls Jacob Smith, Niagara Wheatfield Nick Paszt, Niagara Wheatfield Tyler Schwartzkopf, Niagara Wheatfield Jack Radomski, Nichols John Boscarino, Nichols Mike Zacher, Nichols Ryan Donavan, North Tonawanda Sam Heim, North Tonawanda Thomas Bates, Olean Ben Gocella, Orchard Park Robert Leach, Orchard Park Tyler Pohlman, Orchard Park George Kruszka, Pine Valley Ethan Warner, Pioneer Drew Langdon, Portville *Michael Cole, Portville Thomas Russo, Roy-Hart Jaxon Tarr, Salamanca Zaron Tucker, Salamanca Kam Sakpal, Silver Creek Dustin Hendrix, Southwestern Jackson Crone, Springville Tanner Lux, Springville *Aidan Trimper, St. Francis Ben Michalski, St. Francis Brady Hill, St. Francis Anthony Greco, St. Joe’s Brendan Bucello, St. Joe’s Derek Onevelo, St. Joe’s Josh Eagle, St. Joe’s *Austin Deitz, St. Mary’s Tim Campbell, St. Mary’s Andrew Hearn, Starpoint Sean Duffy, Starpoint Tyler Milleville, Starpoint Matt Gardner, Sweet Home Jeffrey Ralabate, West Seneca East Johnray Hasfurter, West Seneca West Cooper Rossano, Williamsville East *Ryan Fryling, Williamsville East Sean Sansone, Williamsville East Chris Kramer, Williamsville North Cole Schraufstetter, Williamsville North Cooper Sackel, Williamsville South Jack Chrzanowski, Williamsville South

*Unable to play