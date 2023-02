BUFFALO, N.Y. (WIVB) — Section VI crowned Division I and II wrestling champions in 13 weight classes over the weekend at tournaments hosted by North Tonawanda and Lake Shore. The championship event also served as a qualifier for the NYSPHSAA Championships, with the finalists at each weight earning a place in the state meet that will be held Feb. 24-25 in Albany.

At the previous weekend’s Section VI Class Championships, blue patches were claimed by: Williamsville North (AA), Niagara Wheatfield (A), Falconer (B), Chautauqua Lake (C/D).

St. Joe’s wrestlers Austin Zimmerman (110 pounds) and Nikolas Massaro (126) won titles at the Catholic High Schools Athletic Association Wrestling Championships in Huntington.

Here’s the list of Section VI individual champions:

Division I

102: Cullen Edwards (Frontier)

110: Eian Peterson (Niagara Falls)

118: Ken Schmitz (Hamburg)

126: Jaden Crumpler (Niagara Falls)

132: Tremell Mathews (Niagara Wheatfield)

138: Te’Shaun Mathews (Niagara Wheatfield)

145: Cameron Catrabone (Williamsville North)

152: Dylan Gagnon (North Tonawanda)

160: Michael Syposs (Niagara Falls)

172: Luke Smeader (Hamburg)

189: Jack MacDonald (Orchard Park)

215: Casey Robinson (Niagara Wheatfield)

285: Thomas Carlsen (Lancaster)

Additional state qualifiers: 102 — Trevor DellaPenta (Hamburg); 110 — Evan Azbell (Niagara Wheatfield); 118 — Bryce DellaPenta (Hamburg); 126 — Amarfio Reynolds (Niagara Falls); 132 — A.J. Didas (Clarence); 138 — Chase Richards (Niagara Wheatfield); 145 — Garrett Chase (Niagara Wheatfield); 152 — Cameron Millender (Sweet Home); 160 — Joseph Cicco (Niagara Wheatfield); 172 — Michael Schaefer (Lancaster); 189 — Evan Stencel (Lancaster); 215 — Cameron Hall (Niagara Falls); 285 — Bryce Hawes (Clarence)

Division II

102: Jakob Lucinski (Newfane)

110: Kenji Walters (Southwestern)

118: Carmine Calimeri (Southwestern)

126: Jordan Joslyn (Chautauqua Lake)

132: Aidan Gillings (Newfane)

138: Xander Kirsch (Pioneer)

145: Austin Chase (Falconer)

152: John Watson (Chautauqua Lake)

160: Jacob Stephenson (Wilson)

172: Tavio Hoose (Southwestern)

189: Matthew Trim (Maple Grove)

215: Trevor Barry (Iroquois)

285: Ryan Carpenter (Randolph)

Additional state qualifiers: 102 — Dylan Newman (Falconer); 110 — Dominick Callara (Medina); 118 — Victor Cusatis (Wilson); 126 — Blake Hageman (Lake Shore); 132 –Ayden Buttery (Newfane); 145 — Trent Burchanowski (Chautauqua Lake); 152 — Alex Schiffhauer (Iroquois); 160 — Brodie Little (Falconer); 172 –Brady Heckathorn (Pioneer); 189 — Mason Maring (Chatauqua Lake); 215 — Ison Shirley (Chautauqua Lake); 285 — Ryan Carpenter (Randolph)

Msgr. Martin champions

102: Gianni Augello (St. Joe’s)

110: Austin Zimmerman (St. Joe’s)

118: Sean Gordon (St. Francis)

126: Nikolas Massaro (St. Joe’s)

132: Jayson Kline (St. Joe’s)

138: Aidan Schenk (St. Joe’s)

145: Rory White (St. Francis)

152: Reese Spiro (Canisius)

160: Luke Ventresca (St. Joe’s)

172: Brandon Drummond (St. Francis)

189: Connor Miller (St. Francis)

215: Jack Coughlin (St. Francis)

285: Nathaniel Lopez (St. Joe’s)