BUFFALO, N.Y. (WIVB) — More than 80 high school softball players will take part in the Gerry Gentner All-Star Game on Tuesday at Frontier.

In its second year, the event presented by Western New York Athletics honors the former Williamsville South coach and Greater Buffalo Sports Hall of Fame member. Gentner’s daughter Julie Murphy, the current Williamsville South coach, will coach one of the teams.

State champions Clarence and Gowanda will be recognized at the game, and finalists for the inaugural Sarrow-Weiss Cup recognizing the area’s top high school softball player will be announced.

Game rosters are listed below. First pitch is scheduled for 5 p.m.

Mary Diggs, Akron Kendall Shadle, Alden Taylor Lorenc, Alden Mia Herman, Barker Mallory Morrison, Chautauqua Lake *Olivia Herrington, Chautauqua Lake Adriana DuVal, Cheektowaga Elizabeth Kooshoian, City Honors Genevieve Mucitelli, City Honors Maddy Ferriter, Clarence Olivia Dickinson, Clarence Reagan Bates, Clymer/Sherman *Jordan Kanick, Depew Nat Witt, Depew Alyssa Salerno, Dunkirk Angelina Piede, Dunkirk Jenna Smyczynski, East Aurora Madison Diebold, East Aurora *Alyssa Johnson, Eden *Kayla Jo Alynn, Falconer *Gaby Matos, Fredonia Jenna Truby, Fredonia Lillian Hamels, Frontier Mia Bauch, Frontier Nora Jones, Frontier *Savannah Rogers, Frontier Jada Geiger, Gowanda Kailyn Farner, Gowanda Lily Bobseine, Gowanda Isabella Pezdek, Grand Island Madeline Greible, Iroquois Morgan Kosnik, Iroquois Olivia Beyer, Iroquois *Jane Reilly, Kenmore East Ella Valente, Kenmore West Olivia Foglia-Leffler, Kenmore West Kate DiMartino, Lake Shore Eleanor Park, Lancaster Emily Palermo, Lewiston-Porter Abigail Rice, Lockport Brianna Delaney, Lockport Eliza Dawes, Maple Grove Erin Mansfield, Maple Grove Megan Lockwood, Maple Grove *Trinity Kehoe, Mount Mercy Kayla Krupski, Nardin Molly Stramm, Nardin Olivia Coons, Nardin Alexis Kresman, Niagara Falls Bri Jones, Niagara Wheatfield Sasha Zyatz, Niagara Wheatfield *Lauren Geyer, Nichols Hailey Jasinski, North Collins Haleigh Suitor, North Tonawanda Ariel Maine, Olean Olivia Kratts, Olean Ella Stewart, Orchard Park Kailey Vaillancourt, Orchard Park Alisha Dickerson, Portville Sam Steadman, Portville *Teagan Kosinski, Portville Kendall Stewart, Randolph Ayonna Tyler, Riverside *Gabbie Petroski, Sacred Heart Molly Kuhn, Sacred Heart Amber Lockwood, Silver Creek *Kaylee Hutchison, Silver Creek Ashlynn Swan, Southwestern Maddy Cresanti, Southwestern Isabella Becker, St. Mary’s Katie Pyszcek, St. Mary’s Olivia Weissenburg, Sweet Home Anna Chapman, West Seneca East Olivia Russ, West Seneca East Samantha Robertson, West Seneca East Aleena Januchowski, West Seneca West Lauren Frascella, West Valley Cassidy Phillips, Cassidy Philips Haleigh Dellow, Westfield Elise Elwood, Williamsville East *Ella Wesolowski, Williamsville East Ofelia Comerford, Williamsville East Ella Johel, Williamsville North Michaela Mazur, Williamsville North Emma Siegmann, Williamsville South Gia Gangi, Williamsville South Lexi Quagliana, Williamsville South

*Unable to play