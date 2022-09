Here’s the list of Western New York’s football, boys and girls soccer teams in the latest New York State Sportswriters Association rankings.

Football

Class AA

11. Bennett

15. Lancaster

19. St. Francis

20. Canisius

Honorable mention: Orchard Park, St. Joe’s

Class A

11. Jamestown

23. Williamsville East

Honorable mention: South Park, Starpoint, Sweet Home, Williamsville North, Williamsville South, McKinley

Class B

2. Iroquois

17. Maryvale

23. Cheektowaga

Honorable mention: Albion, Falconer/Cass. Valley/Maple Grove, Olean, Pioneer

Class C

6. Medina

13. Lackawanna

23. Fredonia

Honorable mention: Eden/North Collins, Southwestern

Class D

5. Randolph

11. Portville

Honorable mention: Clymer/Sherman/Panama, Gowanda, Pine Valley

Boys Soccer

Class AA

3. Clarence

14. Lancaster

Class A

5. Williamsville South

10. Williamsville East

Class B

8. Lewiston-Porter

13. East Aurora

Class C

9. Chautauqua Lake

18. Portville

Class D

7. Maple Grove

14. Ellicottville

Girls soccer

Class AA

2. Clarence

25. Lancaster

Class A

9. Niagara Wheatfield

16. North Tonawanda

19. Nardin

25. Williamsville East

Class B

7. Nichols

12. Allegany-Limestone

T-25. Fredonia

Class C

3. St. Mary’s Lancaster

9. Frewsburg