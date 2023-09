BUFFALO, N.Y. (WIVB) — Weekly scores from Section VI and Monsignor Martin high school football games during the 2023 season.

WEEK 1

Thursday, August 31

Health Sciences 58, Starpoint 43

Friday Sept. 1

Hutch Tech 18, North Tonawanda 12

Lancaster 45, Niagara Falls 8

Orchard Park 28, Williamsville North 13

Jamestown 28, Baldwinsville 6

McKinley 32, Hamburg 22

Sweet Home 21, Williamsville East 16

Grand Island 35, Lew-Port 0

Williamsville South 35, Amherst 7

Pioneer 45, Kenmore East 7

West Seneca East 34, Cheektowaga 28

Lake Shore 36, Dunkirk 32

Iroquois 51, Albion 6

Roy-Hart/Barker 31, Burgard 0

Depew 39, Tonawanda 12

Falconer/CV/MG 28, Olean 6

Springville 30, East Aurora 8

Alden 47, JFK 14

Newfane 26, Eden 6

Franklinville/EV 25, Salamanca 15

Portville 71, Catt-LV 6

Chautauqua Lake 50, O’Hara 20

Gowanda 44, Silver Creek 14

Monsignor Martin

Timon-St. Jude 56, Greece Olympia 0

Saturday, Sept. 2

Bennett 28, Lockport 6

Lackawanna 40, Maritime 0

CSP 38, Southwestern 3

Clarence 30, Frontier 27

Niagara Wheatfield 27, Kenmore West 24

Maryvale 44, Cleveland Hill 20

Medina 63, St. Mary’s 0

Cicero North Syracuse 34, West Seneca West 14

Christian Brothers Academy 49, South Park 8

Wilson 39, Akron 12

Fredonia 41, Randolph 21

Monsignor Martin

St. Joe’s 30, Crothers (Ontario) 7

Cathedral Prep (Pa.) 47, Canisius 36

Benedictine (Ohio) 44, St. Francis 29

8-Man

Allegany-Limestone 48, Frewsburg 22