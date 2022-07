BUFFALO, N.Y. (WIVB) — The Buffalo Sabres announced their roster for this week’s 2022 Development Camp on Monday.

26 Forwards

#62 Josh Bloom, LW 6’2” 182 L Oakville, Ontario June 8, 2003 Saginaw (OHL)

#90 Brock Caufield, RW 5’9” 174 R Mosinee, Wisconsin March 9, 1999 Wisconsin (NCAA)

#56 Matteo Costantini, C 6’0” 173 L St. Catharines, Ontario Aug. 16, 2002 Univ. of North Dakota (NCAA)

#58 Aaron Huglen, RW 6’0” 167 R Roseau, Minnesota March 6, 2001 Univ. of Minnesota (NCAA)

#84 Gustav Karlsson, C 6’1” 165 L Orebro, Sweden Oct. 31, 2003 Orebo HK (SWE-U20, SHL)

#61 Jakub Konecny, C 5’10” 150 L Brno, Czech Republic June 19, 2002 HC Sparta Praha (ExtraLiga)

#48 Tyson Kozak, C 5’11” 173 L Souris, Manitoba Dec. 29, 2002 Portland (WHL)

#19 Peyton Krebs, C 6’0” 185 L Calgary, Alberta Jan. 26, 2001 Buffalo/Vegas (NHL), Rochester/Henderson (AHL)

#82 Jiri Kulich, C 5’11” 178 L Kadan, Czech Republic April 14, 2004 HC Energie Karlovy Vary (ExtraLiga) 4

#81 Viljami Marjala, LW 6’0” 178 L Oulu, Finland Jan. 29, 2003 Quebec (QMJHL)

#60 Declan McDonnell, RW 5’10” 190 R Lake View, New York Feb. 25, 2002 Barrie/Kitchener (OHL)

#54 Olivier Nadeau, RW 6’2” 204 R Lac-Etchemin, Quebec Jan. 15, 2003 Shawinigan (QMJHL)

#59 Kohen Olischefski, RW 6’1” 187 R Abbotsford, British Columbia Feb. 1, 1998 Providence (NCAA), Rochester (AHL)

#36 Noah Ostlund, C 5’10” 164 L Stockholm, Sweden March 11, 2004 Djurgardens (J20 Nationell, SHL)

#68 Josh Passolt, LW 6’0” 194 L Hayward, Wisconsin June 13, 1996 Western Michigan (NCAA), Cincinnati (ECHL)

#73 Matej Pekar, C 6’1” 185 L Turnov, Czech Republic Feb. 10, 2000 Rochester (AHL)

#77 JJ Peterka, RW 5’11” 192 L Munich, Germany Jan. 14, 2002 Rochester (AHL), Buffalo (NHL)

#22 Jack Quinn, RW 6’0” 185 R Ottawa, Ontario Sept. 19, 2001 Rochester (AHL), Buffalo (NHL)

#75 Joel Ratkovic Berndtsson, RW 6’0” 179 L Sweden Oct. 18, 2003 Frolunda HC (SWE-U20)

#70 Jake Richard, RW 6’1” 171 R Jacksonville, Florida Aug. 15, 2004 Muskegon (USHL)

#63 Isak Rosen, RW 5’11” 156 L Solna, Sweden March 15, 2003 Leksands IF (SHL, SWE U-20)

#93 Lukas Rousek, LW 5’11” 171 L Ostrov nad Ohří, Czech Republic April 20, 1999 Rochester (AHL)

#79 Matt Savoie, C 5’9” 170 R St. Albert, Alberta Jan. 1, 2004 Winnipeg (WHL)

#94 Linus Sjodin, C 6’0” 168 L Angelholm, Sweden Oct. 2, 2002 Rogle BK (SHL, SWE-Jr)

#55 William Von Barnekow Lofberg, C 6’2” 158 L Malmo, Sweden Nov. 12, 2002 Malmo (SWE-U20, SHL)

#65 Linus Weissbach, LW 5’9” 177 L Gothenburg, Sweden April 19, 1998 Rochester (AHL)

12 Defense

#95 Francois-James Buteau, D 6’4” 194 L Blainville, Quebec April 28, 2004 Cape Breton (QMJHL)

#38 Ryan Johnson, D 6’0” 170 L Newport Beach, California July 24, 2001 Minnesota (NCAA)

#67 Anthony Kehrer, D 5’11” 196 R Winnipeg, Manitoba March 4, 2002 Univ. of Wisconsin (NCAA)

#76 Vsevolod Komarov, D 6’1” 176 R Chelyabinsk, Russia Jan. 11, 2004 Quebec (QMJHL)

#64 Oskari Laaksonen, D 6’2” 185 R Tampere, Finland July 2, 1999 Rochester (AHL)

#83 Mats Lindgren, D 6’0” 176 L Vancouver, British Columbia Aug. 26, 2004 Kamloops (WHL)

#52 Albert Lyckasen, D 5’11” 187 R Balsta, Sweden July 29, 2001 BIK Karlskoga (Allsvenskan)

#92 Nathan McBrayer, D 5’11” 179 L Columbus, Ohio May 11, 2004 Muskegon (USHL)

#85 Zach Metsa, D 5’9” 181 R Delafield., Wisconsin Oct. 19, 1998 Quinnipiac (NCAA)

#25 Owen Power, D 6’6” 213 L Mississauga, Ontario Nov. 22, 2002 Univ. of Michigan (NCAA), Buffalo (NHL)

#23 Mattias Samuelsson, D 6’4” 227 L Philadelphia, Pennsylvania March 14, 2000 Buffalo (NHL), Rochester (AHL)

#86 Spencer Sova, D 6’1” 185 L Windsor, Ontario Jan. 10, 2004 Erie (OHL)

5 Goaltenders

#80 Chase Coward, G 6’2” 163 R Swift Current, Saskatchewan Jan. 14, 2003 Red Deer (WHL)

#50 Topias Leinonen, G 6’5” 233 L Jyvaskyla, Finland Jan. 25, 2004 JYP U20 (FIN-U20, Liiga)

#34 Devon Levi, G 6’0” 184 L Dollard-des-Ormeaux, Quebec Dec. 27, 2001 Northeastern Univ. (NCAA)

#35 Erik Portillo, G 6’6” 218 L Gothenburg, Sweden Sept. 3, 2000 Univ. of Michigan (NCAA)

#40 Zach Stejskal, G 6’4” 216 L Cohasset, Minnesota Dec. 20, 1999 Univ. of Minnesota-Duluth (NCAA)